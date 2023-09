Narva linnapea kandidaadiks esitatakse Jaan Toots

«Uus linnapea peab olema sillaks linnavõimu ja kohalike elanike ning Narva linna ja riigivõimu vahel. Meie hinnangul on Jaan Tootsil pikaaegse juhi ja ettevõtjana olemas vajalikud isikuomadused, et linnapeana õnnestuda ning juhtida strateegiliselt Narva arengut.»

«Pean oluliseks linnamajanduse ja kommunaalvaldkonna arengut, kvaliteetse linnaruumi loomist kõigile narvakatele. Samas ma usun, et Narva jaoks on väga aktuaalne ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus. Vähem oluline pole ka koostöö riigiasutustega – eriti nendega, mis siin Narvas tegutsevad. Minu ideedest olulisemad on aga just narvakate enda mõtted ja mured – tahaksin pühendada rohkem aega just elanike kaasamisele,» kommenteeris Toots.