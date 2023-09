VIDEO, FOTOD JA BLOGI ⟩ Kallas: lõppu üks halb uudis - järgmise aasta eelarves ei ole sentigi katuserahasid

Keskerakondlane Jaak Aab märkis, et 2016. aasta eelarve puhul nägi Keskerakond, et Taavi Rõivas (toonane peaminister, RE - toim.) ei suutnud eelarvet hoida. «Kas neljaks aastaks on päästjate, politseinike ja sotsiaaltöötajate palgad külmutatud? Kuidas eurotoetusi kiirendatult kasutada?» küsis Aab.

«2016. aastal muudeti reegleid nii, et kui varasemalt oli kohustus headel päevadel panna reservideks raha, kuid siis muudeti see ära. Tänu sellele ei olnud meil kriisidele minna puhvreid,» lausus Kallas Aabile.

Palkade osas kinnitas Kallas, et need on külmutatud. «2025. aastal kaob ära maksuküür ning selle tulemusel päästjatel, politseinikel jääb rohkem raha kätte,» rääkis Kallas.

Kallas loetles EKRE fraktsiooni liikmele Rain Eplerile välisajakirjandust, kuhu ta viimasel ajal on intervjuusid andnud. «President tõesti andis intervjuu, et ta on suhelnud oma teiste kolleegidega, nii nagu on välisministeerium öelnud, et alates skandaali algusest ei olnud presidendil ühtegi kohtumist ühegi välismaa riigipeaga,» rääkis Kallas.

«Ma olen saanud väga palju tagasisidet üle maailma, et ma suutsin BBCs veenda. Ettevalmistuses olid mul peaministri büroo inimesed. Aga lõpuks annan mina selle intervjuu. Miks neid ei küsitud varem üheltki teiselt Eesti peaministrilt? Ju siis midagi on, mida ma oskan anda. Isegi, kui ma teile ei meeldi. Seda hindavad need, kes neid intervjuusid küsivad,» vastas Kallas.

Aab uurib sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt, et tema ministeeriumist otsitakse 50 miljonit kokkuhoidu. «Siis tuli aga see uudis, et riigieelarvest kaob ära rida töötute toetuseks. Ja pannakse kohustus töötukassale ise sellega hakkama saada. Muidugi on raske ka see, et riigi sotsiaalvadkonnas erihoolekandes on palgad seismas. Kuidas näeb välja sotsiaalministeeriumi kräbe?» küsis Aab.