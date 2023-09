Kersti Kaljulaid: Reformierakond kutsus mind valimistel kandideerima

Ajakirjaniku küsimusele, mida talle liitumise kõrval pakuti, Kaljulaid täpsemalt vastata ei soovinud. Küll aga sõnas ta, et rääkis sel teemal Reformierakonna juhi Kaja Kallasega kahel korral. Kaljulaid välistas, et üheks pakkumiseks olnuks NATO peasekretäri koht.

Kuivõrd NATO ametikohale kampaaniat lõpuks siiski ei tulnud, päris ajakirjanik, kas see võis olla seoses Reformierakonda mitteastumisega. «See võis olla ka sellepärast. Nagu Kaja Kallas on öelnud, et tema ei usu iial, et seda kohta võiks saada eestlane,» ütles Kaljulaid, lisades, et peaminister võis seda ka tõepoolest uskuda.