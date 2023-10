Üle saja õpilase matkib riigikogus poliitikute tööd

Noored on jagatud kuute komisjoni, mis on alates reedest arutanud ühiskonnas olulisi teemasid. Iga komisjon on koostanud oma probleemipüstitusele lahenduseks resolutsiooni, mida tuleb täna täiskogu ees kaitsta. Resolutsioonide teemade hulka kuuluvad elukalliduse kriis, autostumise vähendamine, õpetajate puudus, sooline palgalõhe, Euroopa Liidu julgeolek ja küberkaitsevõimekus ning noorte kaasamine demokraatlikesse protsessidesse.