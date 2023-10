Välisministeeriumi personalieelarve koondamiste tulemusena ei vähene

Nädal tagasi teatas välisministeerium, et alustas kokkuhoiusammudega seoses riigieelarve kulukärbetega. Personalieelarve sellest ei vähene, kuid avalike suhete peadirektor Mihkel Tamme sõnul on siinjuures pigem oluline rõhutada, et kulu järgmiseks aastaks ei tõuse.