Ratas: jääb oodata, kas Kallase sugemist saavad tunda ka Ilves ja Rüütel

Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» andis Kallas mõista, et ajakirjandus peaks Kersti Kaljulaidi seoses Alexela nõukokku kuulumisega rohkem pinnima, sest tema abikaasa äridega seonduvalt on seda ju tehtud: «Mida ma tahan öelda – mind lüüakse risti mu abikaasa äripartneri tegevuse pärast ja samas presidenti koheldakse teistmoodi, kes on juhtorganis äriühingus. /.../ Te ei küsinud [Kaljulaidilt] kordagi, kuidas on võimalik, et äriühingu juhtorgani liige loeb ajakirjandusest 26. septembril, et Alexela tegutseb Venemaal edasi ja impordib kütust, kui 19. juunil oli [Eesti] Päevalehes väga-väga põhjalik lugu selle kohta,» lisas ta.