ANALÜÜS ⟩ Kaja Kallas tekitas tühja koha pealt tüli Kersti Kaljulaidiga

Kokkuvõttes kohmakas ja kohati kummaliste vaheküsimustega süüdistus Kaljulaidi suhtes (et temal ei sobi Kallast kritiseerida idavedude skandaali teemal, kui ise istus Venemaalt gaasi vedava Alexela nõukogus) ja ajakirjanduse suhtes, et miks need ründavad Kallast, aga ei küsi teravaid küsimusi Kaljulaidi käest.

Iseenesest, kui Eestisse saabuks «antropoloog Marsilt», täiesti neutraalne ja objektiivne, kes ei tea ühtegi konteksti ja analüüsiks puhtalt lehelt, võib-olla ta järeldakski, et Kallase etteheited on vähemalt osaliselt õigustatud. Et kui Kaljulaid kritiseeris augustis Kallast, siis tegi Kaljulaid seda ise moraalselt küsitavalt positsioonilt. Võimalik, et ka ajakirjandus oleks võinud Kaljulaidilt varem vastuseid nõuda. Kuigi viimase puhul on tõenäoliselt põhjus mitte nii palju ajakirjanduse topeltstandardites, mida Kallas on hakanud meediale ette heitma, vaid selles, et enamik ajakirjanikke kuulis Kaljulaidi seostest Alexelaga alles siis, kui ta teatas Alexela nõukogust tagasi astumisest.