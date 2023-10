FOTOD ⟩ Parlamendi tupikseisu lahendamist arutatakse opositsioonita

«Eelmisel nädalal kohtusid parlamendierakondade esimehed, et leida üheskoos lahendus riigikogu töövõime taastamiseks. Paraku ei andnud see arutelu soovitud tulemust, mistõttu olen kutsunud kokku ekspertkogu, kuhu kuuluvad politoloogid, riigiõiguse asjatundjad ja tunnustatud valdkonnaeksperdid, kes tekkinud olukorda analüüsiksid ning pakuksid omapoolse nägemuse, kuidas tupikseisust välja tulla,» ütles Lauri Hussar.

«Ma usun, et värske pilk väljastpoolt võiks anda meile õige suuna kätte, et taastada väärikas parlamentaarne kultuur, kus enamusel oleks võimalus oma poliitikat ellu viia ja vähemusel oleks õigus olla ära kuulatud.»

Opositsioon vaimustuses ei ole

Isamaa teatas neljapäeva hommikul, et nemad Hussari korraldatud «salakoosolekul» ei osale, sest fraktsiooni esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei ole üritusega seonduv suhtlus olnud läbipaistev. Ka ei usu ta, et kavandatava koosoleku eesmärk on parandada poliitilist kultuuri.

Ka EKRE esimees Martin Helme on sõnanud, et tema üritusest osa ei võta ja et klaassaalis toimuv on puhas PR-tegevus. «Ma ei tea, miks nad kutsuvad kokku mingisuguse järjekordse jutukoja. Mina sinna ei lähe, sest mul ei ole mitte midagi kuulata endiselt reformierakondlaselt Märt Raskilt ja mul ei ole mitte midagi kuulata endiselt sotsist spiikerilt Nestorilt. Ma ei tea, mida nad seal rääkima hakkavad, nii et rääkigu omavahel.»