Jaan Toots kinnitati Narva linnapeaks

Opositsiooni esindajad küsisid enne hääletust Tootsilt, kas ta on end Narva elanikuks registreerinud. Toots ütles, et pole saanud seda teha, kuna pole veel jõudnud Narvas korterit osta.

Tootsilt küsiti ka suhtumist tanki äraviimisesse ja punaarmeelaste nimesid kandnud tänavate ümbernimetamise kohta. Ta vastas, et need on juba lahendatud küsimused ning nende uuesti ülestõstmine ei anna midagi.