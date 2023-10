Ärritunud Metaprindi juht idavedude skandaalist: masohhistlik nõiajaht meie väikeses veetopsis

Idavedude skandaali keskmesse sattunud ettevõtte Metaprint juht Martti Lemendik ei hoia end Postimehega vesteldes tagasi: «Ma saan aru, et poliitiliselt on põnev peaministrit maha saagida. Saagige! Aga te peate aru saama, mis on riigile suures plaanis kasulik,» toonitas ta otsekohese ja krõbeda vestluse lõpuks.