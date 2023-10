INTERVJUU ⟩ Jaan Toots hakkab linna juhtima: Narva minek oli pigem eneseohverdus

Ma ütlesin, et ma juba ammu plaanisin Narva ilusasse kohta korteri osta, aga seda maja pole veel ehitama hakatud. Kui see ehitatakse, siis ma kaalun enda sissekirjutamist, aga mingit kohustust selleks ei ole.

Õnneks on palju. Ärimehi on palju tuttavaid, inimesi on palju tuttavaid. Ma olen kaks pool aastat olnud Keskerakonna juhatuse liikmena Narva koordinaator ja ütleme, et üle nädala seal käinud. Poliitilise maastikuga olen hästi kursis, kuna meil fraktsioon oli suhteliselt suur. Ärimehi tunnen lihtsalt oma vanadest aegadest, kui ma majanduses töötasin. Mulle pole see tundmatu maa.