REITINGUD ⟩ Reformierakonna toetus kukkus kolinal alla, EKRE libises hooga mööda

Praeguseks on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) jõudnud Reformierakonnale kannule ja tsipa isegi möödunud. Viimastel andmetel on EKRE toetus 23,1 ja Reformierakonnal 23 protsenti. Kolmandale kohale platseerub Isamaa (16,7 protsenti) ja Keskerakond on kukkunud neljandaks (14,9).

Politoloog Martin Mölder ütles Reformerakonna langust kommenteerides Postimehele, et erakond pole viimasel ajal millegi positiivsega silma paistnud – tooni on andnud hoopis peaminister Kaja Kallase (RE) nn idavedude skandaal ja kohmakas eelarveprotsess. «Kui vaatame Norstati iganädalasi tulemusi – mitte nelja nädala koondtulemust –, siis need on Reformierakonnal viimasel ajal selgelt järjest madalamad, vahe ulatub viie protsendini. Nelja nädala koondtulemus jääb aga lähinädalatel ilmselt EKRE-le alla.»