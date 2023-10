Isamaast lahkunud Raivo Tamm asub tööle kaitseväes. «Keegi ei saa öelda, et lahkusin uppuvalt laevalt.»

«Olen olnud 20 aastat reservohvitser ja kaitseliitlane. Alati peale suuremaid õppuseid on olnud tunne, et ei tahakski laigulist kaitseväe välivormi seljast ära võtta, olen alati neist õppustest nii sisse võetud ja vahest on olnud vaja nagu vägisi end tsiviilellu tagasi rebida,» märkis Tamm Postimehele. «Tänases olukorras, kus olen paljudele tuttavatele Kaitseliitu astumiseks soovitusi kirjutanud, tundsin, et kui, siis just praegu oleks ka minu elus selleks väljakutseks õige aeg,» lisas ta.