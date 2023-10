Kriisid ajasid ELi eelarve lõhki, suurt lisapanust oodatakse ka Eestilt

Kui aastateks 2021–2027 oli ELi kulutusteks määratud summa 1210 miljardit, siis nüüdseks, kui kuueaastane eelarveperiood on poole peal, on sellest kasutatud juba kolmveerand. Juurpõhjuseks on ikka Ukraina sõda: ELi rahavarusid on kasutatud Ukraina humanitaarabiks, põgenike vastuvõtu toetuseks, uuteks ühisteks kaitsehangeteks, laskemoonatootmise suurendamiseks. Raha on kulunud ka looduskatastroofide mõju leevendamiseks, nagu metsapõlengud, üleujutused ja Türgi-Süüria maavärin.