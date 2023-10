INES EDUR ⟩ Šveitsi neutraalsus kui ankur Euroopa Ukraina-meelses poliitikas

Šveitsil ei ole Ukrainale militaarabi andmises selget seisukohta. Riigi neutraalsuse poliitikaga on seni kaasnenud hoiak, et konfliktis osalevatele riikidele relvi ei tarnita. Samas on laiaulatuslik konflikt Ukrainas taolisi väärtusi mujalgi viimase pooleteise aasta jooksul muutnud. Konflikti alguses märgiti revolutsioonilisena ka Šveitsi liitumist Euroopa kehtestatud sanktsioonidega Venemaa vastu – «neutraalsuse lõpp».