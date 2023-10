Karis: taristu purunemised testivad meie võimekust hübriidkriisidega toime tulla

«Küll aga on selge, et sellised juhtumid testivad meie võimekust erinevate kriisidega toime tulla. Ka hübriidkriisidega. Eestis langes merealuste ühenduste vigastuste ilmsiks tulek kokku libapommiähvarduste e-kirjadega, mis puudutasid paljusid lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid. Nende puhul on oluline, et pädevad riigiasutused annavad kiirelt selged juhised, kuidas sellises olukorras käituda. Siis ei teki kellelgi segadust, mis on õige ja mis vale tegutsemine,» ütles president Karis.