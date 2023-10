Stoicescu ütles Postimehele, et praegu on vaja veenvaid tõendeid koguda ja nende põhjal selgub, kes on rikete taga. «Kahtlus on muidugi olemas. Teisi riike, kes meile halba tahaks teha, siin piirkonnas aga pole, ning juhus see vaevalt on. See on ühe riigi teadlik tegevus,» ütles ta Postimehele. «Ja see on Eestile näitamiseks, sest kahe kaabli (Elisa Eesti-Soome andmesidekaabel ja Telia Eesti-Rootsi andmesidekaabel – G. B.) ja ühe toru (Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector – G. B.) rike puudutab üht riiki. No tegelikult kolme – aga üks neist ehk Eesti on seotud kõigiga.»