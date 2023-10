REITINGUD ⟩ Reformierakond jätkab langust, liginedes ajaloolisele madalseisule, Isamaa aga tõuseb

Viimati oli Reformierakonna toetus samal tasemel 2021. aasta sügisel. Kui muidu on juhtiva valitsuspartei toetus viimaste aastate jooksul olnud ikka 25 protsenti või enam, siis kahel perioodil – 2021. aasta sügisel ja praegu – on see kukkunud 21–22 protsendi kanti. Trendi jätkudes tekib oht, et Reformierakonna reiting saavutab uue negatiivse rekordi.