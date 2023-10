Jüri Ratas Porto Francost: ma ei ole kibestunud, aga mulle öeldi, et tõendid Keskerakonna vastu on kindlad

Harju maakohus mõistis kolmapäeval mõjuvõimuga kauplemises süüdistatud ärimees Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja MTÜ Eesti Keskerakonna õigeks. Jüri Ratas (KE), kes pidi Porto Franco kaasuse pärast peaministri kohalt lahkuma, möönis, et mis on olnud, on olnud, ning aega paraku tagasi keerata ei saa.