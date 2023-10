Harju maakohus mõistis kolmapäeval teiste seas süüdistatud Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks. Ehkki prokuratuur soovib otsuse vaidlustada, ütles Korb, et tunneb, et on õigeksmõistetud mees.