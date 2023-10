«Positiivne on see, et aktsiisidest laekuv tulu ja hasartmängudest laekuv tulu – mis on protsentidega määratud laekuma siis kultuurkapitalile kolme osasse, millest üks neist on kultuuriehitiste rahastamiseks mõeldud – on hetkel olukord, kus meil on raha, aga seadus ei luba seda raha kasutada. Ja isegi kui garanteerida erinevate rahandusministeeriumi prognooside järgi seda raha kasutamist, jääb raha praegu seal üle,» märkis minister.