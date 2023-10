Ansip idavedude skandaalist: on asju, mis on siiani seletamata ja need võivad tunduda valedena

«On mingid asjad, mis on siiani seletamata ja need võivad tunduda ka praegu valedena. Kui sealsamas Maarjamäel väideti, et kaupu veeti ainult Eestisse ja Venemaale ei veetud midagi, vadi aidati ära kolida Eesti ettevõtet Venemaalt, kes seal oma tegevust lõpetab ja siis hiljem selgus, et ainuüksi täiemahulise sõjavallandamisest kuni novembri lõpuni läks Eestist Venemaale 484 veost ja tagasi ei toodud mitte midagi, siis see kõik väga tõesena ei tundu. Ja muidugi oli Kaja Kallasel ka võimalus mitte anda moraalset hinnangut oma abikaasa tegevusele Venemaal. Aga ometi ta andis,» rääkis Ansip ja selgitas, et kedagi ei saa sundida tunnistama iseenda ega oma lähedaste vastu, kuid peaminister Kallas ütles, et mingisugust ebamoraalset tegevust tema abikaasale kuuluvad ettevõtted Venemaal ei toimeta.

«Aga ometi me teame, et veeti sel aastal sanktsioonide alla läinud kaupa, kusjuures veeti kuni viimase võimaliku päevani ja sanktsioonidest tegelikult oli teada antud ammu enne, kui need sanktsioonid rakendusid. Ja edasi, kui sanktsioonid olid rakendunud, siis viidi detaile, millest Venemaal oli kerge teha sanktsioonide alust kaupa,» rääkis Ansip ja lisas, et kui selle kohta öelda, et see ei ole ebamoraalne, siis see läheb vastuollu Kallase varasema öelduga ning Eesti rahva õiglustundega.