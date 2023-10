Kallas tänas president Macroni Prantsusmaa sõjalise kohaloleku eest

Peaminister tõdes, et radikaliseerumine, mis tahes kujul, on oht meile kõigile. Iisraellaste, palestiinlaste, Lähis-Ida ja maailma huvides on lõpetada vägivald ning pinged. «Kriisi õhutamine Lähis-Idas toob kasu jõududele, kes on huvitatud meie tähelepanu hajutamisest ja meie ühtsuse killustamisest. See on kasulik neile, kes tahavad vaba maailma tähelepanu Ukraina toetamiselt kõrvale juhtida. Seda olulisem on meil oma ühist rinnet ja laialdast toetust Ukrainale hoida,» ütles Kallas.