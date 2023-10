Grünthali tembutamistele pani täpi korteriskandaal

Grünthal teatas eile keskpäeval sotsiaalmeedias: «Ma ei saa EKRE liikmena enam jätkata, sest kõik minuga seonduv kahjustab ka EKRE mainet. Alates eelmisest nädalast olen olnud meedia ülivõimsa tähelepanu all seoses kuluhüvitiste teemaga, mis seonduvad kütusekaardi kasutamisega. Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida, on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses.»

Äripäev paljastas eile, et Grünthal on alates 2021. aastast igal aastal märkinud oma huvide deklaratsiooni üürikorteri aadressil Paldiski maantee 12–49, sellise numbriga kortermaja pole aga olemas. Maja kerkis varasemasele sellenimelisele krundile 2014. aastaks ja siis juba Suve tänava aadressiga. Omanik ütles Äripäevale, et on Grünthalit ainult telekast näinud ning eitas poliitikule korteri üürimist.