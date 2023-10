Erakonnast välja astunud Grünthal kolis riigikogus fraktsioonitute ritta

«Head kolleegid, ma vabandan nii Kalle Grünthali kui ka EKRE fraktsiooni ees, et Kalle Grünthali nime taga on jätkuvalt tähemärgid EKRE. Juhatus on selle formaalse otsuse teinud, nii et see muutus on toimunud. Ma väga loodan, et järgmisel istungil on tähemärgid sealt eemaldatud,» vabandas istungit juhatanud Toomas Kivimägi enne Grünthali sõnavõttu.