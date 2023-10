GALERII ⟩ Mootorratturid kogunesid riigikogu ette: «Me ei ole nõus automaksuga!»

«Kui ma mõistsin, et automaks tulebki päriselt, siis miski minus kihvatas! Täiega! Minu silmis on see tohutu ebaõiglus maksta maksu asjade eest, mille eest me oleme juba maksud tasunud. Ja mille nimel seda maksma peame? Kes selle augu sinna eelarvesse välja mõtles?” kirjutas koosoleku eestvedaja, motoblogija Maria Karumets ehk MotoMari.