Tsahkna kiitis Ottawas koostööd Kanadaga

Tsahkna märkis, et suhted Eesti ja Kanada vahel on suurepärased, mille tõestuseks on nii Kanada hiljutine samm avada Tallinnas saatkond kui ka laiem panus meie regiooni julgeolekusse ja majandusarengusse. «Praeguses keerulises julgeolekuolukorras on hea omada niivõrd head sõpra ja liitlast nagu Kanada, kelle vankumatu toetus Ukrainale väärib suurt tunnustust,»lisas ta.