ANALÜÜS ⟩ Kaja Kallase mainel on plekid, kuid nende sisuline mõju võib avalduda alles järgmisel aastal

Üks kõrge ametnik möönab: «Seda saab ehk mõõta siis, kui läheb mingite kõrgete ametikohtade jagamiseks – kas see tuleb mängu või mitte. Hetkel on hindamine igaühe kõhutunde küsimus.» Teine diplomaat lisab, et see on hetk, kui Kallas muutub institutsioonist (peaminister) eraisikuks, kes kandideerib uuele ametikohale, ning siis kaevavad konkurendid loomulikult välja kõik, mis võimalik.