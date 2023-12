100 NÄGU ⟩ Adrian Hill: malaaria seljataja

Igal aastal sureb malaariasse üle 600 000 inimese. Malaaria on Maal olnud umbes 30 miljonit aastat. Seda haigust põhjustavad parasiidid on inimestega olnud meie algusest saadik.

Iiri päritolu 1958. aastal sündinud õpetlane Adrian Vivian Sinton Hill on jõudnud malaariavaktsiinini, mille kliinilised katsed on nüüdseks jõudnud paljulubavate tulemustega III faasi. Malaaria vajab kuhjaga võimsamat immuunsust ja nüüd on see loodetavasti teoks saamas.