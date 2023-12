100 NÄGU ⟩ Katalin Karikó ja Drew Weissman: teadus on headus ja eriti just hea teadus

Kui mRNAga – võimaliku vaktsiinikandidaadiga – katseid alustati, põhjustas organismiväliselt kokku pandud RNA-molekuli jupike korraliku paanika: immuunsüsteem mässas nagu pöörane ja mingit viirusele iseloomulikku valku ei jõutud sünteesima hakatagi. Organism kuulutas «ravimi» vaenlaseks, enne kui see jõudis oma plaanidest teadagi anda, ja patsienti kurnava põletiku saatel lasti vaktsiinikandidaat kolinal allavett.

30 aastat hiljem tundub kõik igati loogiline: vaktsiinis kasutatav pärilikkusaine tuleb pakkida nii, et inimese immuunsüsteem ei jõuaks kahtlustama hakatagi, et tegemist on võõrkehaga, ja tapva viiruse tunnusvalku sünteesida aitav kunstlikult loodud pärilikkusaine jupike jõuab rakku varjule pugeda.