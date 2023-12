100 NÄGU ⟩ Peter Davis ja Britney Schmidt: igijää sulab kardetust kiiremini

Et neile jaole saada, tuli puurida kuuma vett kasutades 600 meetri sügavune puurauk ja lasta Jääuime-nimeline robot (Icefin) liustiku alla tekkinud järve askeldama.

Tulemuseks oli uus karm teadmine: just jääkilbi all ja soojeneva ookeani tõttu sulab jääkiht kuni 10 meetrit aastas. Mõnes kohas sulab jää veel kordi kiireminigi. Thwaitesi liustikul toimuv on kainestav uudis.