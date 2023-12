100 NÄGU ⟩ Edward Reynolds: kibe käsi kosmilises noolemängus

Vaadake vaid Kuud – kraater kraatri kõrval. Tõsi, Kuu pinnale jätab jälje ka väiksem kosmiline tükk, mis Maa atmosfääris ära põleks. Sellele vaatamata tiirutavad me ümbruses ka parajad kamakad, mis elugi Maalt pühkida võiksid. See poleks me koduplaneedi ajaloos esimene kord. 2023. aasta sügisel toodi Maale ports kosmilist materjali asteroidilt Bennu, mis 300 aasta vältel võib Maad tabada.