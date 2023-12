100 NÄGU ⟩ Uku Vainik: võitleb õgimise ja ülekaaluga

Kehakaalu kasvu vastu võib kuulda arvukaid soovitusi: süüa seda või teist, aga mitte süüa kolmandat või neljandat. Kindlasti joosta, teha jõutreeningut, käia trepist, ujuda. Tänaseks on lisandunud ka kamaluga imerohtu, mis on algselt mõeldud diabeediraviks, kuid näitab tulemusi ka kaalu alandamisel. Teame ka, et lapsepõlve toitumisharjumused mõjutavad meid elupäevade lõpuni.

Mine võta kinni, mis siis tegelikult toimib. Just selle kinnivõtmiseks ongi Euroopa Teadusagentuur andnud viieaastase uurimistoetuse Tartu Ülikooli psühholoogile Uku Vainikule. Vainik on öelnud, et ta on avatud mistahes ideedele ja kontseptsioonidele, mis annaksid selge arusaama selle kohta, kuidas õgimine kontrolli alla saada. Ilmselt pole üht universaalset lahendust. Lahendusi peab otsima hakkama kõikjalt: genoomikast, proteoomikast, konnektoomikast, eksposoomikast ja muudestki oomikatest.

Uku Vainik on öelnud, et midagi ei saa välistada. Näiteks seda, et ehk õnnestub õgimist pidurdada kõhutunde asukohaks peetava ja sadadest tuhandetest närvikimpudest koosneva uitnärvisüsteemi elektriga mõjutamisega. Vaja pole viit aastat oodata – õpetlane on lubanud oma uusi teadmisi jooksvalt jagada.