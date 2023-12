100 NÄGU ⟩ Alex Karp: vaba maailma kaitsev andmekaevur

Juba 20 aastat tagasi loodud andmekaeve ja analüüsi ettevõte Palantir on valinud endale tavatu turu. Täna esile tõstetud kolmiku – Peter Thieli, Alex Karpi ja Stephen ​Coheni – eestveetav käitis on jõuliselt maandunud sinna, kus reeglina on ees riikide eriteenistused oma udupeente luure- ja andmemasinatega.

See pole olnud aga nii aegade algusest: firma loodi esmalt Paypali suhtes toime pandud pettuste tuvastamiseks; Thiel oli ka Paypali asutajate hulgas. Andmete ja neid tekitanud inimeste motiivide ja eesmärkide tuletamine läks aga piisavalt edukalt, nii et see köitis ka valitsusasutuste ja eriteenistuste tähelepanu.

Kuigi pikalt välditi Palantiri börsileminekut, kartuses, et selle loomus ei sobi avalikult kaubeldava ettevõttega kokku, on nüüd tundlike andmete kaevamise ning nende analüüsiga tegelev ettevõte börsil ja selle väärtus on tõusnud üle 40 miljardi dollari.

On põhjust arvata, et Ukrainal on sõjas abiks üksjagu Palantiri tarkvara, mis andmetest tõde ja sõjapidamiseks vajalikku olukorrateadlikkust tuletab. Võimalik, et saame kunagi teada ka seda, mida oli Palantiril Eestile pakkuda.