Taavi Aas lahkub Keskerakonnast

«Annan teada, et olen otsustanud lahkuda Keskerakonnast. Mulle ei meeldi see, kuidas erakonnas teostati võimupööret, ega ka see, mis sellele järgnenud on,» selgitas Aas.

Tema sõnul pidi uue juhi eestvedamisel toimuma suur muutus, mis tõstnuks Keskerakonna taas esimeseks. «Aga toimunud on vastupidine. Oleme kaotanud suure osa eestikeelsetest valijatest. Mihhaili kõne kongressil oli emotsionaalne, aga sisutühi. Ja möödunud aeg on näidanud, et nii see ka jääb.»