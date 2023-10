VIDEO ⟩ Kaja Kallas andis ülevaate riigi arengustrateegia täitmisest

Jätkame ka laiapõhjalise küberkaitsevõime tugevdamist, et tagada olulised küberturvalisuse teenused ning neid pakkuvate organisatsioonide toimimine. Me peame olema valmis ulatuslikeks küberintsidentideks, et vältida mis iganes kahju. Siin on oluline Riigi Infosüsteemi Ameti kureeritud kolmetasandilisel küberreservil.

Hea meel on tõdeda, et Eesti inimesed teadvustavad aina enam enda rolli olulisust Eesti turvalisena hoidmisel: 2022. aasta uuringu järgi on 90 protsenti veendunud, et nad peaksid ise aktiivselt osalema enda ja oma kodukoha turvalisuse tagamisel. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud! Siin on kindlasti oma roll sellelgi, et inimeste usaldus siseturvalisust tagavatesse ametitesse on jätkuvalt kõrge: Politsei- ja Piirivalveametit usaldab 94 protsenti ning Päästeametit ja Häirekeskust 93 protsenti inimestest – need on endiselt kolm kõige rohkem usaldatud asutust Eestis. Usaldusväärne riik on eelduseks koostöömeelsele ühiskonnale.