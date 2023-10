VIDEO ⟩ Kaja Kallas: see on väga kummaline jutt, et mind on hakatud vältima

Mitte kordagi ei ole välismaal kohtumistel peaministri sõnul temalt küsitud idavedude skandaali kohta.

Balticconnector ja kaablid

Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja küsis Balticconnectori juhtumi kommunikatsiooni kohta, miks valitsus ei pöördunud kohe rahva poole. «See tundub olevat selline üldine joon, et valitsust kritiseerida igalt poolt. Esiteks on see väga suure tähelepanu all oleva juhtum ja igal sõnal on väga suur kaal. Kui me saime sellest teada, olles pidevas suhtluses Rootsi ja Soome kolleegidega, et kuidas uurida,» rääkis Kallas.

«Me oleme võtnud selle lähenemise, et kuni ei ole teada paljud asjaolud, siis ei ole ka väga midagi kommunikeerida. Jah, me andsime esimesena teada, et kaabel on kahjustunud ja on erasektorile kuuluv kaabel, sellest said meie liitlased meie käest teada. Toru kohta saime kõik korraga teada. Tol hetkel suhtlesine Soome peaministriga ja ei teinud veel avalikuks, sest ei teadnud, millest see tekkis,» kirjeldas Kallas.

«Praegu on teada, et see on inimtekkeline ja algatatud on kriminaaluurimine. Omavahel on meil olnud debatte. Minu arvates võiks rohkem asju avalikustada. Aga murekoht on selles, et kui näidatakse kiiresti näpuga kellegi peale, on sellel selged tagajärjed. Kuni me kindlalt ei tea, siis me ei saa ka uurimisversioone avalikustada,» selgitas Kallas.