100 NÄGU ⟩ Madis Toomsalu: tõi pankade kastanid tulest välja

Madis Toomsalu LHV juhtimine pole pelgalt igav töö numbrite ja inimestega. Lisaks LHV pangale Eestis on käivitatud pank Suurbritannias, on varahaldus ja kindlustusselts. Kogu seda tervikut juhibki Toomsalu.

LHV kasum on tänavu kasvanud nii kõvasti, et oldi sunnitud tõstma prognoose. Varem oli kavas, et tänavune on aeglase kasvu aasta, sest Ühendkuningriigi äri käimasaamine surub veidi hinge kinni. Kasuminumbrid aga rääkisid muust. Toomsalu seadis eesmärgiks, et kõik ärid peavad jõudma kasumisse. Sellega sai hakkama isegi kindlustus.