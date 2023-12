100 NÄGU ⟩ Jerome Powell: mees, kes valitseb maailmavaluutat

Powellil on keeruline aeg. Inflatsiooni allasaamine on keeruline ja USA tööturg üllatavalt tugev. Keskpanga juhtimine on meeskonnatöö.

USA keskpanga rahapoliitikal on kaugelt laiem mõju, mis ei piirdu vaid Ühendriikidega. Mõne riigi kapitaliturg on nõrk, mistõttu suuremad summad tuleb laenata USA dollarites või eurodes. Toorainete hinnad kujundatakse dollaris, seetõttu saame ka meie Eestis kätte kütuse hinna, millele avaldab mõju dollari ja euro kurss. Seega kaudselt läbi rahapoliitika kujundab Powell ka meie tanklate kütusehinda, nagu ka seda, kui palju on väärt meie pensionifondide osakud.

Sedasi ei maksa imestada, kui USA keskpanga otsuste mõjul võib kusagil mujal maailmas tahtmatult midagi õhku lennata. Kuid tänavu ei pidanudki Powell kaugele vaatama. USA keskpank oli jätnud veidi unarusse regionaalpankade järelevalve, mis pole keskpanga ainuvastutada. Suhteliselt suurtes pankades ei olnud isegi kõige elementaarsemat intressiriski juhtimist. Samuti sõltuti vähestest suurtest hoiustest ja polnud palju vaja, et pangajooksul satuti raskustesse.

Palju spekuleeritakse selle üle, kas järsk intressitõus on läbi ja ehk võiks nüüd oodata intressitaseme alanemist. Samas ei saa välistada ka selle tõusu jätkumist, kui inflatsioon ei taha taltuda. Miljoni dollari küsimus on aga, kas järsu intressitõusu tagajärjel tuleb majanduslangus või suudetakse pehmelt maanduda. Powelli ja teiste keskpankurite iga sõna kuulab ja mõtet dešifreerib terve analüütikute armee.

Omaette küsimus on, kas keskpankade hiljutisest tegevusest ja tegevusetusest on midagi õppida. USA keskpank ja mitte ainult, hakkas uskuma oma mantrat, et inflatsioon on ajutine ja taltub ise. Mugava mittemidagitegemise tulemusel ja faktide (inflatsiooninumbrid) ignoreerimisel võivad olla tagajärjed. Huvitav oleks kunagi Powelli memuaaridest lugeda, kas varasema intressitõusuga oleks õnnestunud inflatsioon kiiremini maha suruda. Samuti võib keskpankade jäärapäisus tekitada küsimuse, kas keskpankade otsustamist tuleks automatiseerida ehk panna intressimäärad automaatselt inflatsioonist sõltuma. Seda faktilisest hinnastõusust-langusest, mitte keskpanga prognoosidest.