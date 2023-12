100 NÄGU ⟩ Olivia Dunne: ainulaadne spordi superstaar

ALEX GOODLETT / Getty Images via AFP

Foto: ALEX GOODLETT / Getty Images via AFP

Kui veidi liialdada, saaks väita, et Olivia Dunne pole võimlemiskarjääris võitnud mitte kui midagi, kuid sellest hoolimata teab teda – ja see on nüüd väiksem liialdus – iga teine ameeriklane.