ANALÜÜS ⟩ Keskerakond mureneb ka nende põlises kantsis Tallinnas

Mihhail Kõlvarti jaoks on aeg Keskerakonna esimehena alanud keeruliselt.

Keskerakonna lahkumiste laine on kärpinud ka nende tiibu Tallinna linnavolikogus. Optimistlikumad hääled loodavad, et see seab tule alla ka võimuliidu sotsiaaldemokraatidega.