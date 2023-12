Selle kõige kõrval võib küsida, kui proportsionaalne on tulem, et kogu Slava-tegevus hävitas Lehtme maine, riigikogu-karjääri ja tõenäonäoliselt loendamatul hulgal inimsuhteid.

Aga midagi ei ole teha. Lehtme võis juhtumis olla teadlik kaasosaline või hoopis suure kelmuseskeemi peaarhitekt või ka Lvivi abilinnapea Hennadi Vaskivi süütu ohver – lõpuni ei saa välistada sedagi, sest me ei tea veel kõiki asjaolusid. Kuid isegi sellisel juhul tuleb mõista, et kui sul on Ukraina näitel emotsionaalselt ülilaetud annetuskampaania, miljonitesse ulatuv käive, peenelt üles ehitatud isiklik kuvand ja sa toimetad korruptsiooniga püstihädas riigis, siis hoolsusmeetmete «äraunustamine» ning hämara taustaga ukrainlasega mehkeldamine võibki ainult katastroofiga lõppeda.