Riigikogu juhatus täna otsuseni ei jõudnud. Me leppisime kokku, et riigikogu esimees jätkab konsultatsioone ja seda riigikogu fraktsioonidega ning pärast seda riigikogu vanematekogus, kus saame juba laiemalt arutada seda, kas ja milliseid muutusi riigikogu kuluhüvitistega ette võtta. Põhjus, miks me seda pilti vaatame natuke laiemalt, on seotud riigikogu mentelusse esitatud eelnõuga, mille on esitanud EKRE fraktsioon. Siin on ka mitmed fraktsioonid juba oma seisukohad välja öelnud ja kuna need seisukohad erinevad üksteisest märkimisväärselt, siis tõenäoliselt on seda praegust olukorda keeruline ühe otsusega lahendada. Sellepärast on meie väga selge plaan arutada seda edasi riigikogu vanematekogus.