100 NÄGU ⟩ Giorgia Meloni: inimlik ja kompromissivalmis äärmuslane

Ometi on Meloni näidanud end põhimõttekindla Ukraina toetajana ja suutnud ehitada sildu. Ta on saavutanud selle, et isekeskis asju arutama harjunud Saksamaa ja Prantsusmaa võtavad üha sagedamini kampa Itaalia ning Meloni ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen näivad vahel kui vandeseltslased. Ning just Meloni on utsitanud ELi nii kaugele, et lõpuks on lootust rändereformiks.