Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles pärast poolteist tundi kestnud juhatuse koosolekut Postimehele, et juhatus ei jõudnud kuluhüvitiste asjus mingile kindlale kokkuleppele ning nüüd alustab riigikogu esimees konsultatsioone fraktsioonidega. Ülejärgmisel nädalal plaanitakse kokku kutsuda ka riigikogu vanematekogu. «Põhjus, miks me vaatame pilti laiemalt, on seotud riigikogu menetlusse esitatud eelnõuga, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Mitmed fraktsioonid ütlesid juba oma seisukohad välja ning kuna need seisukohad erinevad üksteisest märkimisväärselt, siis tõenäoliselt on praegust olukorda keeruline ühe otsusega lahendada,» sõnas Hussar.