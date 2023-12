100 NÄGU ⟩ Martin Helme: raputab riigikogu

Kui on mingisugunegi poliitiline tava või moraalne piir, millest teised üle ei taha astuda, teeb Helme seda heameelega. Kui teised opositsioonierakonnad räägivad, et lõpetavad riigikogu töö tõkestamise, siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) sihib jätkuvalt erakorralisi valimisi. Helme poliitiline sisu ongi kõikvõimalike piiride ületamine ja tema valija ootabki seda.

Paljud on poliitkorrektsusest ja poliitikute üleolevusest väsinud.

See aga tekitab EKRE-le suure probleemi, millest loodeti lahti saada siis, kui Mart Helme erakonna juhtimise pojale üle andis. Loodeti, et Martin suudab tuua EKREt valima ka need inimesed, kes muidu seda ekstreemsuse tõttu ei teeks. Nagu näitab viimaste valimiste tulemus ja EKRE suur pettumus, on kuskil ikkagi puusse pandud, sest liberaalsete erakondade toetus oli väga kõrge.