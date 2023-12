100 NÄGU ⟩ Volodõmõr Zelenskõi: ühendab riiki ja väge

Lisaks oma rahvale peab Zelenskõi järjest enam tegelema sõjaväsimusega Läänes, et tagada jätkuv sõjaline ja humanitaarabi Ukrainale. Kui möödunud aastal külastas lõviosa Lääne-liidridest ise Kiievit, siis tänavu on Zelenskõi teinud ise paarkümmend välisvisiiti, väisates muu hulgas NATO tippkohtumist Vilniuses ja ÜRO Peaassambleed New Yorgis.