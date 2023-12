100 NÄGU ⟩ Pille Kaisel: Metsküla geriljakooli direktor

Pille Kaisel ei andnud alla. 1. septembril said kolm esimese klassi last aabitsad ja õppetöö käib 111 aastat vanas majas tänase päevani (artikkel on kirjutatud oktoobri lõpus).

Nii et Metsküla kool on olemas ja Pille Kaisel selle juhataja. Lääneranna vallavalitsus on osanud lapevanemaid ainult ähvardada, et lapsed ei täida koolikohustust. Lääneranna volikogu esimees Armand Reinmaa pole julgenud anda ühtegi intervjuud. Ta ilmselt kardab, et ei oskagi kuidagi oma pahameelt väikese Metsküla kooli ja selle tarmuka direktori vastu põhjendada. Meil tuleb leppida tõdemusega, et Metsküla kool oli vaja sulgeda selleks, et saaks ehitada Lihulasse uue koolimaja.