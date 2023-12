100 NÄGU ⟩ Roland Lepp: andis kiusatusele järele ja ostis lihakombinaadi

Maag Grupp kuulub kolmele omanikule: Roland Lepp, Aivar Saarma ja Toomas Juhani. Ettevõte on tasapisi haaret laiendanud: Rannarootsi lihatööstus, Tere ja Farmi piimatööstused, Rannamõisa kaubamärgi all linnulihatooted.

See pole küll veel kõik, sest konkurentsiameti nõudel tuleb ostjatel maha müüa nii Rannarootsi lihatööstus kui ka Rannamõisa kaubamärk. Aga tehingu tegemiseks on ettevõtjad saanud armuaega ja praegu võib kogu kontsern rahulikult omanikele tulu teenida.

«Rakvere lihakombinaat on palju suurem kui ükski teine ettevõte, mida siiani oleme omandanud. Me loomulikult kaalusime nii- ja naapidi, aga ahvatlus oli suur,» ütles Roland Lepp septembris Postimehele.

Üks põhjus, miks Maag Grupp ostis HK Scani varad, oli ligipääs Läti ja Leedu turule. «Näpuotsaga müüsime varem Lätti. Rannarootsi lihatööstusel polnud ka võimsust, et toota kolme riigi jaoks kaupa. See on see ahvatlus – areneda järgmisele tasandile ehk level'ile, meie jaoks on see tõesti suur väljakutse,» märkis Lepp.