100 NÄGU ⟩ Benjamin Netanyahu: Iisraeli juht konfliktide keerises

Ka rahvas nõuab vastuseid. Oktoobris märkis 80 protsenti iisraellastest, et ootab Netanyahult juhtunu tõttu vastutuse võtmist. 56 protsenti aga arvab, et Netanyahu peaks sõja lõppedes ametist lahkuma.

Peaministrit ei näita heas valguses ka sõja ajal tehtud otsused, milles on analüütikute sõnul näha enda poliitilistele huvidele keskendumist. Omaette küsimus on muidugi see, kuidas mõjutas 16 aastat valitsusjuhi ametit pidanud Netanyahu tegevus praeguse olukorra tekkimist. Selliseid küsimusi on palju ja kriisi vaibudes need vaevalt kaovad.